В Ингушетии за нарушения природоохранного законодательства предъявлено штрафов на сумму более 9,5 млн рублей
В Ингушетии в 2020 году региональный государственный экологический надзор в рамках плановых и внеплановых проверок наложил на нарушителей природоохранного законодательства административных штрафов более чем на 9,5 млн рублей, сообщает на официальном сайте министерство природных ресурсов и экологии.
«За отчётный период 2020 года специалистами Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды было проведено более 300 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выявлено 168 нарушения требований природоохранного законодательства. По всем фактам выявленных нарушений составлено 168 протоколов о возбуждении дела об административном правонарушении и вынесено 168 постановлений о наложении штрафа. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 9 млн 541 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Из них сумма оплаченных административных штрафов составляет 486 тыс. рублей.
Для принудительного взыскания 96 постановлений на сумму 9 млн 55 тыс. руб. направлены в службу судебных приставов.