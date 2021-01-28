В Ингушетии за нарушения природоохранного законодательства предъявлено штрафов на сумму более 9,5 млн рублей

«За отчётный период 2020 года специалистами Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды было проведено более 300 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выявлено 168 нарушения требований природоохранного законодательства. По всем фактам выявленных нарушений составлено 168 протоколов о возбуждении дела об административном правонарушении и вынесено 168 постановлений о наложении штрафа. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 9 млн 541 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Из них сумма оплаченных административных штрафов составляет 486 тыс. рублей.

Для принудительного взыскания 96 постановлений на сумму 9 млн 55 тыс. руб. направлены в службу судебных приставов.