Экология

В Ингушетии за нарушения природоохранного законодательства предъявлено штрафов на сумму более 9,5 млн рублей

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В Ингушетии в 2020 году региональный государственный экологический надзор в рамках плановых и внеплановых проверок наложил на нарушителей природоохранного законодательства административных штрафов более чем на 9,5 млн рублей, сообщает на официальном сайте министерство природных ресурсов и экологии.

«За отчётный период 2020 года специалистами Управления экологической безопасности и охраны окружающей среды было проведено более 300 контрольно-надзорных мероприятий, по результатам которых выявлено 168 нарушения требований природоохранного законодательства. По всем фактам выявленных нарушений составлено 168 протоколов о возбуждении дела об административном правонарушении и вынесено 168 постановлений о наложении штрафа. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет 9 млн 541 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Из них сумма оплаченных административных штрафов составляет 486 тыс. рублей.

Для принудительного взыскания 96 постановлений на сумму 9 млн 55 тыс. руб. направлены в службу судебных приставов.

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