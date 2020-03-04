В Ингушетии за месяц ликвидировали 4 пожара в лесном массиве

«В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с лесными пожарами на территории лесного фонда, Назрановский лесопожарный центр постоянно проводит мониторинг пожарной опасности. Особое беспокойство вызывает у руководства центра процесс выжигания сухостоя на полях сельхозпредприятий, который может перерасти в пожар на территории лесного фонда», — говорится в сообщении.

В связи с этим Минприроды Ингушетии призывает население соблюдать правила пожарной безопасности в лесном массиве.