Пожароопасность

В Ингушетии за месяц ликвидировали 4 пожара в лесном массиве

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В феврале текущего года работниками Назрановского лесопожарного центра Минприроды Ингушетии ликвидировано 4 пожара на сопредельной территории лесничества, сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с лесными пожарами на территории лесного фонда, Назрановский лесопожарный центр постоянно проводит мониторинг пожарной опасности. Особое беспокойство вызывает у руководства центра процесс выжигания сухостоя на полях сельхозпредприятий, который может перерасти в пожар на территории лесного фонда», — говорится в сообщении.

В связи с этим Минприроды Ингушетии призывает население соблюдать правила пожарной безопасности в лесном массиве.

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