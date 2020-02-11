Строительство

В Ингушетии за два года на 33% снизили количество объектов незавершенного строительства

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Ингушетия в числе лидеров по снижению количества объектов незавершенного строительства в СКФО. Об этом на совещании в правительстве, под руководством премьера Владимира Сластенина, сообщил вице-премьер Тимур Фаттахов.

По его словам, в республике на сегодняшний день числится 192 объекта незавершенного строительства. Из них 10 объектов переданы балансодержателям, по 34 составлена документация и направлена балансодержателям, по 31 объекту ведется работа по определению балансодержателя, 56 объектов на стадии строительства.

По остальным необходимо принять решение по завершению строительства, оформлению правоустанавливающих документов и передаче затрат балансодержателям.

«У нас очень хорошая динамика. По регионам СКФО мы одни из лидеров, в 2018-2019 годах мы снизили количество объектов незавершенного строительства на 33%», — сказал Фаттахов.

Положительно оценив проведенную работу, Сластенин поручил министерствам подготовить план мероприятий по сокращению объектов незавершенного строительства.

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