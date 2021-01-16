В Ингушетии за борьбу с коронавирусом вручили государственные награды медработникам

«Год назад, встречая 2020-й год, мы не ожидали, что он окажется таким сложным для всех нас, особенно для представителей самой гуманной, самой благородной профессии — работников здравоохранения. Оказавшись на передовой борьбы с этой страшной бедой, постигшей вместе с нами всю страну и весь мир, медики республики с честью приняли брошенный им вызов и выстояли», — сказал, открывая мероприятие, Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что в условиях неблагоприятной бюджетной ситуации в регионе были изысканы необходимые средства для подготовки режима повышенной готовности и последующей работы всей системы здравоохранения.

«Отдавая приоритет жизни и здоровью людей, на борьбу с пандемией мы направили все, чем располагали, все имеющиеся ресурсы — административные, финансовые и людские. Не допустили дефицита ни в количестве развернутых коек, ни в лекарственных препаратах и оборудовании, в том числе аппаратов ИВЛ. Огромную помощь нам оказал федеральный центр. Были выделены финансовые средства, оборудование, автомобили скорой медицинской помощи. В республику были направлены группы медицинских работников из Москвы», — отметил руководитель субъекта.

Среди награжденных медиков: врач-терапевт Ингушской республиканской больницы имени Ахушкова — Марем Доурбекова, врач Сунженской станции скорой помощи — Роза Тимурзиева, заведующая отделением анестезиологии и реаниматологии Малгобекской центральной районной больницы — Халимат Чахкиева. Они и шесть их коллег оказались в числе первых обладателей учрежденного в 2020 году Президентом России ордена Пирогова.

Благодарности Президента России удостоились порядка 40 работников лечебных учреждений республики: это врачи, фельдшеры, медицинские сестры и братья, водители и другие служащие.

В завершении церемонии Калиматов еще раз поздравил присутствующих с наградами и выразил им слова признательности, отметив также представителей других сфер деятельности, оказавших поддержку республике в этот непростой период.

«Считаю уместным сегодня выказать благодарность всем, кто поддержал нас в это непростое время. Это, конечно, сотрудники правоохранительных органов, транспортных и коммунальных служб, волонтеры, представители благотворительных фондов. Герои сегодняшней церемонии, конечно, — это вы, лучшие работники нашего здравоохранения. Причем, я это хочу подчеркнуть, не только те, кто работает в красной зоне, но и те, кто остался на основном медицинском фронте — в сфере оказания других видов медицинской помощи. На персонал, оказывающий плановую медпомощь, легла двойная нагрузка — ему пришлось работать в абсолютно новых условиях с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами, которые существенно усложняют их труд», — подчеркнул Глава Ингушетии.