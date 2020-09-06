В Ингушетии за авариями на объектах ЖКХ будут следить через единую систему мониторинга

«В тестовом режиме система функционировала в течение двух месяцев, в июле и августе. За это время была завершена организация информационного обмена с субъектами, отработан процесс работы в МКА ЖКХ. Минстрой России уже полностью перешел на получение информации из единой системы мониторинга, в том числе ежедневных автоматических уведомлений о полноте и корректности поставляемой данных», — сказала Барахоева.

По ее словам, оператором МКА ЖКХ выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ, который также будет оказывать методическую и технологическую поддержку пользователей.

«Благодаря этой системе будет отслеживаться и контролироваться устранение возникших проблем в режиме онлайн», — добавила она.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в целях подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду всеми администрациями муниципальных образований республики утверждены соответствующие планы, согласно которым в полной готовности должны находиться 6 котельных центрального теплоснабжения и спецтехника.