ЖКХ

В Ингушетии за авариями на объектах ЖКХ будут следить через единую систему мониторинга

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В республике запущена единая система монитора инцидента и аварий на объектах ЖКХ (МКА ЖКХ), созданная по инициативе Минстроя России. Система заработала во всех 85 регионах страны, сообщила газете «Ингушетия» пресс-секретарь республиканского строительного ведомства Индира Барахоева.

«В тестовом режиме система функционировала в течение двух месяцев, в июле и августе. За это время была завершена организация информационного обмена с субъектами, отработан процесс работы в МКА ЖКХ. Минстрой России уже полностью перешел на получение информации из единой системы мониторинга, в том числе ежедневных автоматических уведомлений о полноте и корректности поставляемой данных», — сказала Барахоева.

По ее словам, оператором МКА ЖКХ выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ, который также будет оказывать методическую и технологическую поддержку пользователей.

«Благодаря этой системе будет отслеживаться и контролироваться устранение возникших проблем в режиме онлайн», — добавила она.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в целях подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду всеми администрациями муниципальных образований республики утверждены соответствующие планы, согласно которым в полной готовности должны находиться 6 котельных центрального теплоснабжения и спецтехника.

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