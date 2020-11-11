В Ингушетии за 9 месяцев обследовано фитосанитарное состояние более 125 тыс. га

«Фитосанитарная обстановка в республике в целом несколько стабилизировалась, вспышек, массовых размножений и распространение вредителей и болезней в республике не наблюдалось. По результатам проведенного фитосанитарного мониторинга и наблюдений за развитием и распространением вредных объектов обострение фитосанитарной обстановки в 2021 г. не прогнозируется. Возможны только некоторые изменения в зависимости от погодных условий и состояния перезимовки вредителей», — рассказали в ингушском РСЦ.

Согласно итогам фитосанитарного мониторинга по вредным объектам в регионе за 9 месяцев 2020 года, специалистами центра в текущем году проведены обследования на площади 125,88 тыс. га. Из них по вредителям обследовано 73,735 тыс. га — заселено 13,315 тыс. га; на наличие болезней сельхозкультур обследовано 13,180 тыс. га — заражено 0,386 тыс. га; по сорным растениям обследовано 38,965 тыс. га — засорено 36,965 тыс. га.

Агрономы Ингушского филиала отмечают, что наибольшее распространение имели такие вредители, как саранчовые, мышевидные грызуны, хлопковая совка, клоп-черепашка, пьявица, тли кукурузы и колорадский жук. Из них значения выше ЭПВ отмечено на площади 2,66 тыс. га: в том числе саранчовые — 1,6 тыс. га, клоп-черепашка — 0,4 тыс. га, хлебная жужелица — 0,01 тыс. га, пьявица овса — 0,1 тыс. га, тли кукурузы — 0,3 тыс. га, тли подсолнечника — 0,15 тыс. га, колорадский жук — 0,1 тыс. га

Экономический порог вредоносности (ЭПВ) — это плотность популяции или степень развития вредного организма, при которой экономически целесообразно применять защитные мероприятия.

Из болезней сельскохозяйственных культур на обследованных полях выявлены мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, пузырчатая головня кукурузы и другие вредные объекты.