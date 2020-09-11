ДТП

В Ингушетии за 7 месяцев текущего года в ДТП погибло 35 человек

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За 7 месяцев текущего года в Ингушетии произошло 106 дорожно-транспортных происшествий, что на 34% выше аналогичного периода прошлого года. Погибло 35 человек, а 180 — получили ранения различной степени тяжести.

Об этом на заседании, под руководством Главы республики Махмуд-Али Калиматова, сообщил врио начальника управления ГИБДД МВД по региону Дмитрий Колчин.

По его словам, наиболее частой причиной ДТП являются: столкновение (55 ДТП — 19 погибших, 126 раненных), наезд на пешехода, наезд на препятствие.

Рост ДТП отмечен на территории Назрановского и Малгобекского районов, а также на ФАД «Кавказ». Одной из причин увеличения числа дорожно-транспортных происшествий является перегруженность автодорог. Так, за отчетный период 2020 года из-за этого произошло 33 ДТП, в результате которых 13 человек погибли и 44 получили ранения.

«У нас большая беда на дорогах республики. Участились аварии со смертельным исходом, каждая из которых отнимает у нас родных и близких. Ко всем нерадивым участникам дорожного движения надо подходить максимально жестко. Это важная задача, которую нам надо решать в рамках законов и нормативов. Отдельно региональное правительство проработает вопрос с представителями каждой фамилии и духовенства. Если мы хотим добиться результата, это возможно достичь только последовательными системными решениями», — отметил Калиматов.

Руководитель субъекта подчеркнул необходимость изучения каждого ДТП со смертельным исходом, в том числе с определением мест на автодорогах республики, с большей концентрацией аварий для оперативного устранения выявленных недостатков. По словам Главы региона, для реализации соответствующих региональных проектов будут выделены средства.

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