В Ингушетии яровой сев будет проведен на площади более 38 тыс. га

Об этом на заседании правительства, под руководством премьера региона Владимира Сластенина, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Илез Келигов.

По его словам, под урожай 2021 года осенью прошлого года во всех категориях хозяйств республики проведен посев озимых культур на площади 29240 га: 19290 га — озимая пшеница, 9910 га — ячмень и 40 га тритикале.

План проведения сезонных полевых работ в 2021 году разработан и утвержден Минсельхозом республики совместно Россельхоцентром, Ингушским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, станцией агрохимической службы «Ингушская», согласован с курирующими федеральными ведомствами.

Для обеспечения сельхозтоваропроизводителей республики семенами яровых культур, минеральными удобрениями и средствами защиты растений ведомством подписано соглашение с АО «Щелково Агрохим».

Келигов добавил, что готовность техники составляет 85%. Для проведения весенних полевых работ имеется в наличии 580 тракторов и 690 прицепного инвентаря. Под урожай 2021 года было проведено страхование посевов озимых зерновых культур на площади 14,6 тыс. га, под яровые посевы запланировано застраховать 19,5 тыс. га.

«Весенние полевые работы 2021 года планируется провести качественно и в оптимальные агротехнические сроки», — заверил замминистра, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.