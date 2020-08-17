Коронавирус

В Ингушетии выздоровело более 3,5 тыс. человек с Covid-19

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В Ингушетии за весь период выздоровело 3505 человек с Covid-19, умерших с 30 марта — 75, сообщает региональный оперативный штаб.

По состоянию на 17 августа, проведено 55106 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4045 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+20 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 11 человек.

229 человек госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 72.

24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 на ИВЛ.

153 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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