В Ингушетии выздоровело более 3,5 тыс. человек с Covid-19

По состоянию на 17 августа, проведено 55106 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 4045 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+20 за сутки).

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 11 человек.

229 человек госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 72.

24 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 на ИВЛ.

153 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.