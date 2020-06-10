В Ингушетии выздоровели 68% от заболевших Covid-19

На 10 июня проведено 17259 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 2438 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+39 за сутки).

Скончалось за весь период 62 человека.

Лодей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 21.

Госпитализировано 412 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 196.

19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 6 человек — на ИВЛ.

571 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.