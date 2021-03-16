Конкурс

В Ингушетии выявят лучших учителей математики, информатики и физики

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В Министерстве образования и науки Ингушетии объявили прием заявок на республиканский профессиональный творческий конкурс «Лучший учитель математики, информатики и физики», сообщили в региональном ведомстве.

«К участию в конкурсе приглашаются учителя, преподаватели математики, информатики и физики образовательных организаций различных типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, в том числе работающие по совместительству в общеобразовательных организациях. А также педагоги дополнительного образования, организаций начального и среднего профессионального образования. Стаж работы конкурсанта должен быть не менее 3-х лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель конкурса — содействие повышению квалификации учителей математики, информатики и физики, расширение и углубление их профессиональных компетенций.

«Конкурс состоит из двух этапов. Первый (заочный) этап включает «Заочный конкурс по предмету» и конкурс «Портфолио». Второй (очный) этап состоит из трех туров», — добавили в министерстве.

С приказом и положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Минобрнауки РИ в разделе «Документы».

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