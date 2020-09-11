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В Ингушетии выявят лучших экоативистов в рамках очистки берегов рек Сунжа и Асса

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В рамках празднования Дня реки Сунжа и Всероссийской акции «Вода России» в регионе пройдет экобаттл по очистке береговых линий рек Сунжа и Асса. По итогам трех часового десанта будут определены результаты и выявлены победители, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«100 волонтеров одновременно начнут уборку берегов в различных населенных пунктах Ингушетии, где протекают река Асса и Сунжа. Мероприятие пройдет в формате соревнования. Участники акции разделятся на 5 команд. Минприроды РИ обеспечит эко активистов необходимым инвентарем, а также технику для вывоза собранных мешков с мусором», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после уборки участники присоединятся к главной части мероприятия — праздничному концерту и церемонии награждения экоативистов, организаций, муниципалитетов, представителей средств массовой информации, авторов экологических проектов, принесших вклад в улучшение экологической ситуации в регионе.

Субботник пройдет 16 сентября с 10 до 13 часов.

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