В Ингушетии выявят лучших экоактивистов в рамках очистки берегов рек Сунжа и Асса

«100 волонтеров одновременно начнут уборку берегов в различных населенных пунктах Ингушетии, где протекают реки Асса и Сунжа. Мероприятие пройдет в формате соревнования. Участники акции разделятся на 5 команд. Минприроды РИ обеспечит экоактивистов необходимым инвентарем, а также техникой для вывоза собранных мешков с мусором», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после уборки участники присоединятся к главной части мероприятия — праздничному концерту и церемонии награждения экоактивистов, организаций, муниципалитетов, представителей средств массовой информации, авторов экологических проектов, внесших вклад в улучшение экологической ситуации в регионе.

Субботник пройдет 16 сентября с 10 до 13 часов.