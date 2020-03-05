В Ингушетии выявлено меньше всего денежных знаков, имеющих признаки подделки

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В прошлом году в банковской системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов было выявлено и передано правоохранительным органам 4 342 поддельных денежных знака Банка России.

По информации пресс-службы Южного ГУ Банка России, в целом по стране в прошлом году было обнаружено 41 355 подделок. Чаще всего это банкноты крупных номиналов.

Наиболее часто на юге России в прошлом году подделывались банкноты номиналом 5000 рублей (2261), 1000 рублей (1393) и 500 рублей (355). Меньше всего обнаружено поддельных 100-рублевых купюр (29), 50-рублевых купюр (9), а поддельных 10-рублевых банкнот не обнаружено. При этом были выявлены поддельные монеты номиналом 10 (4) рублей и 5 рублей (14).

Наибольшее количество фальшивок выявлено банковскими подразделениями Краснодарского края — 1 690 банкнот, Ростовской области — 916 банкнот, Волгоградской области — 506 банкнот, Ставропольского края — 393 банкноты. Меньше всего денежных знаков, имеющих признаки подделки, выявлено на территории Республики Ингушетия — 10 банкнот.

Встречались и поддельные банкноты иностранных государств — их за прошлый год было выявлено 153 штуки. Большинство из них составили доллары США (131), также были обнаружены поддельные евро (9) и китайский юань (13).

«Если у вас возникли сомнения в подлинности банкноты, то важно знать, что нужно проверить не менее трех защитных признаков. У всех банкнот есть общие признаки подлинности, которые нетрудно проверить на ощупь, просвет или изменив угол зрения, — отметил Владимир Лютов, заместитель начальника Южного ГУ Банка России. — Можно воспользоваться специальным мобильным приложением «Банкноты Банка России», ориентируясь на его подсказки, вы сможете самостоятельно, без использования специального оборудования, узнать, где именно на банкнотах расположены защитные признаки и как они должны выглядеть».

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