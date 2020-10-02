В Ингушетии выявлено 52 случая Covid-19 за сутки

За весь период умерло 83 человека, выздоровело — 4792 (+49 за сутки).

24 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32 человека.

Госпитализировано всего 233 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 91.

337 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.