В Ингушетии выявлено 52 случая Covid-19 за сутки
По данным на 2 октября в Ингушетии проведено 84793 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 5779 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+52 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
За весь период умерло 83 человека, выздоровело — 4792 (+49 за сутки).
24 пациента находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 6 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 32 человека.
Госпитализировано всего 233 человека, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 91.
337 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.