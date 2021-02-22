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В Ингушетии выясняют, кто в городе Назрани незаконно перекрыл мост через канал

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В городе Назрани Ингушетии демонтировали незаконные заграждения на мосту через Алханчуртский канал, связывающем центр города и новый микрорайон.

Ранее в мэрию поступило обращение, что неизвестными заблокирован мост через Алханчуртский канал в районе поселка Машиностроителей. Движение через переправу было перекрыто при помощи бетонных блоков, а также установлена табличка с надписью «Внимание! Мост временно закрыт на ремонт».

«Выехали на место с техникой и представителями правоохранительных органов и уже убрали преграду. Будем проводить проверку, кто и по каким причинам самовольно перекрыл мост. Спасибо за проявленное неравнодушие», — говорится в сообщении на странице администрации Назрани в Instagram.

Напомним, год назад были попытки демонтажа данного моста. В этом случае жителям новостроек придется делать круг через весь город и заезжать со стороны республиканской поликлиники или Назрановского отделения Пенсионного фонда.

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