В Ингушетии вышел в свет сборник «250 лет единения Ингушетии с Россией: время, события, люди»

В сборник вошли статьи ученых из научных центров России и Азербайджана.

Сборник состоит из разделов «Участие народов Кавказа в процессе национально-государственного строительства», «Кавказ в контексте глобальной международной политики», «Межкультурные тенденции в социальном языковом пространстве Кавказа», «Роль личности в процессе интеграции народов Кавказа с Россией», «Языки как фактор сохранения национальных (этнических) культур».

Также в сборник вошли статьи, посвященные социально-экономическому развитию регионов России, проблемам этнологии и археологии Кавказа, исследованию роли и значения религии в духовной культуре народов Кавказа.