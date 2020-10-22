В Ингушетии вышел в свет сборник «250 лет единения Ингушетии с Россией: время, события, люди»

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В издательстве «КЕП» в Назрани вышел в свет сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции «250 лет единения Ингушетии с Россией: время, события, люди», прошедшей в Ингушском научно-исследовательском институте в июне 2020 года, сообщила пресс-служба ИнгНИИ.

В сборник вошли статьи ученых из научных центров России и Азербайджана.

Сборник состоит из разделов «Участие народов Кавказа в процессе национально-государственного строительства», «Кавказ в контексте глобальной международной политики», «Межкультурные тенденции в социальном языковом пространстве Кавказа», «Роль личности в процессе интеграции народов Кавказа с Россией», «Языки как фактор сохранения национальных (этнических) культур».

Также в сборник вошли статьи, посвященные социально-экономическому развитию регионов России, проблемам этнологии и археологии Кавказа, исследованию роли и значения религии в духовной культуре народов Кавказа.

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