В Ингушетии выросло количество безналичных расчетов

0

Жители Ингушетии чаще стали использовать банковские карты для оплаты своих покупок. По данным за 9 месяцев 2019 года, в регионе было проведено 5,7 млн операций по оплате товаров и услуг на сумму 35,8 млрд рублей.

По информации пресс-службы отделения НБ Республики Ингушетия Южного ГУ Банка России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число подобных платежей выросло на 30,1%, а их объем увеличился на 10,7%.

В общем количестве операций, совершенных в регионе за январь-сентябрь 2019 года с использованием банковских карт, доля безналичных операций по оплате товаров и услуг составила 34,5%.

«Количество безналичных платежей в нашей республике постепенно растет. В этом немалая заслуга и регионального проекта, запущенного в прошлом году, который направлен на повышение доступности финансовых услуг и увеличение доли безналичных платежей на территории региона, а также благодаря активной позиции региональных властей по его реализации», — отметил руководитель Отделения-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Всего в Ингушетии сейчас действует 297,5 тысячи банковских карт.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрановском районе Ингушетии обнаружили труп пенсионера
Бачурин и Коробкин навестили в больнице раненых при нападении на пост в Магасе ингушских полицейских
Рустам Угурчиев одержал уверенную победу на всероссийских соревнованиях по дзюдо на приз общества «Динамо»
В Зязиков-Юрте состоялись мастер-классы членов Ассоциации ремесленников Ингушетии
«Ростелеком» обновляет защиту клиентов от DDoS-атак
В Назрани завершилось первенство республики по вольной борьбе
Братья Тутаевы в составе сборной Швеции выступят на международном турнире Flatz Open
Магас участвует во всероссийском проекте «Город России — национальный выбор»
В Северо-Кавказском федеральном округе запускается единый информационный туристский портал
Почти все директора ГУПов Ингушетии застраховали свой урожай озимых
В краеведческом музее Ингушетии откроется выставка «Летопись истории рода Кокурхоевых»

Главное

Яндекс.Метрика

 