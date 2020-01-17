В Ингушетии выросло количество безналичных расчетов
Жители Ингушетии чаще стали использовать банковские карты для оплаты своих покупок. По данным за 9 месяцев 2019 года, в регионе было проведено 5,7 млн операций по оплате товаров и услуг на сумму 35,8 млрд рублей.
По информации пресс-службы отделения НБ Республики Ингушетия Южного ГУ Банка России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число подобных платежей выросло на 30,1%, а их объем увеличился на 10,7%.
В общем количестве операций, совершенных в регионе за январь-сентябрь 2019 года с использованием банковских карт, доля безналичных операций по оплате товаров и услуг составила 34,5%.
«Количество безналичных платежей в нашей республике постепенно растет. В этом немалая заслуга и регионального проекта, запущенного в прошлом году, который направлен на повышение доступности финансовых услуг и увеличение доли безналичных платежей на территории региона, а также благодаря активной позиции региональных властей по его реализации», — отметил руководитель Отделения-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.
Всего в Ингушетии сейчас действует 297,5 тысячи банковских карт.