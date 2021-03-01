В Ингушетии выпускники аграрного техникума смогли получить дипломы только в феврале

Как сообщили газете «Ингушетия» в техникуме, плановые сроки выпуска сместились из-за коронавирусной пандемии.

«Дипломы своим выпускникам мы вручили в конце февраля из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Из стен нашего учебного заведения выходит высококвалифицированная группа из 27 специалистов землеустроителей, с хорошей подготовкой. Четверо из них закончили техникум на красный диплом. Мы и в дальнейшем будем отслеживать их судьбу: узнавать, где они будут трудоустраиваться, как они работают на новом месте, будем встречаться с ними», — рассказал нашему изданию Магомед Далаков, и. о. директора Назрановского аграрного техникума имени Идриса Зязикова.

По словам руководителя техникума, их выпускники имеют хорошие шансы и на дальнейшее продолжение учебы по специальности.

«В дальнейшем наши ребята могут поступить в профильный вуз или пойти на курсы повышения квалификации», — отметил Далаков.

Директор еще раз подчеркнул, что группа землеустроителей была одна из лучших в техникуме. Из 27 человек 4 студента закончили учебное заведение на красный диплом, более 8 человек с оценками «4» и «5».

Напомним, что Назрановский аграрный техникум является одним из старейших средних специальных учебных заведений, оно было основано в 1928 году. Ссуз готовит студентов по 6 специальностям, обучая их по очной и заочной форме.