Экология

В Ингушетии выбрали самые чистые муниципальные образования

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В рамках мероприятий в честь Дня реки Сунжа объявили победителей ежегодного проекта «Рейтинг экологической эффективности системы управления муниципальных образований», передает корреспондента газеты «Ингушетия».

В номинации «Самый чистый город» победителем стал Малгобек, самым чистым районом и самым чистым сельским поселением в республике признаны Сунженский район и населенный пункт Назрановского района — Гази-Юрт.

Мероприятие организовано Минприроды республики в рамках всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Волонтеры, активисты приняли участие в экологической акции по очистке и благоустройству водоохранной зоны и берегов реки Сунжи.

Участников экомарафона обеспечили необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты. Сотня волонтеров разделились на пять команд и раннего утра отправились на сбор мусора близ береговой зоны в сельских поселениях Троицкое и Нестеровское Сунженского района. Ребята сами определили для себя фронт работы.

Поддержать экоактивистов приехал премьер республики Владимир Сластенин, начальник управления ресурсов и вод и регулирования водохозяйтвенной деятельности федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Савостицкий, руководитель Западно-Каспийского бассейнового водного управления Гуйсен Курбанчиев, представители оргкомитета «Вода России», «Российского экологического общества», муниципалитетов, общественники.

«Разрешите мне от имени главы республики Махмуд-Али Калиматова выразить слова благодарности за эффективную деятельность, поздравить жителей региона с Днем реки Сунжа и 250-летием единения Ингушетии с Россией. Это становится доброй традицией. В 2019 году на субботник вышел каждый третий житель республики. Самое отрадное — мы здесь видим молодежь, которая осознает, что реки должны быть чистыми», — сказал Сластенин.

Премьер также поблагодарил главу Минприроды Ингушетии Магомеда Евлоева за эффективную работу по улучшению экологической ситуации в регионе.

За активное содействие в информационном сопровождении деятельности Минприроды республики и вклад в повышение престижа эколога, ведомственную грамоту вручили главному редактору газеты «Ингушетия» Шамсудину Бокову, собкору и шеф-редактору «Ингушетии» Рашиду Хамхоеву и Марине Костоевой.

Праздничные мероприятия проходили в парке семейного отдыха в городе Сунжа рядом с прудом.

На территории расположились различные павильоны, можно приобрести сувениры с ингушской символикой, поучаствовать в мастер-классах, пострелять из лука, попробовать угощения на любой вкус. Ассоциация ингушских ремесленников продемонстрировала гостям праздника мастерство гончарного, кузнечного и войлочного дела. ⠀

Отдельная программа предусмотрена для юных жителей республики, для детей организованы разнообразные развлечения. Воспитанники детской художественной школы красками на холсте запечатлели самые яркие моменты праздника.⠀

На протяжении всего праздника звезды ингушской эстрады радовали гостей своими музыкальными и танцевальными номерами.⠀

Завершением мероприятия стало награждение эковолонтеров и активистов, которые внесли свой вклад в сохранение природы, поучаствовали в акции по очистке берегов реки Сунжа.

Команде, показавшей наилучший результат, вручили сертификат на 30 тыс. руб., за второе место — 20 тыс. руб., третье — 10 тыс. руб. Кроме того, каждая команда в качестве поощрения получила по 10 тыс. на поход в кафе. В общей сложности силами волонтеров собрано более 400 мешков мусора. По данным Минприроды, на мероприятия пришли несколько сот человек.

День реки Сунжа — общереспубликанский экологический праздник, отмечаемый в рамках указа главы республики, подписанного в июне 2018 года.

Река Сунжа является самым крупным водным объектом республики. Общая протяженность составляет 278 км, 66,5 из них она протекает по территории Ингушетии.

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