В Ингушетии выбрали лучших чтецов Священного Корана
В ДК города Назрани при поддержке министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и благотворительного фонда "Вошал" прошел республиканский конкурс чтецов Священного Корана, сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце.
«Участники прошли отборочный тур, в рамках которого прислали видео с чтением суры наизусть до 2-х минут. Взрослые из 29 по 30 джуза, младшие из 30 джуза. В заключительном этапе конкурсанты тестировались по следующим категориям: Хифз (знание наизусть), Таджвид (правила Корана), Махрадж (местообразования букв), Макъоам (красивое чтение), Тилаватуль Къуръан (правильное чтение Корана) и 1улумуль Къуръан (знание Корана). Победители конкурса получили ценные призы», — сказал собеседник.
По его словам, к участию не допускались хафизы окончившие полное обучение.
«По итогам конкурса в различных категориях, Олигов Джабраил и Плиев Ахмад заняли первые места, Евлоев Мухаммад, Мохлоев Магомед-Басир — вторые места и Борзов Мухьиддин, Бузуртанов Магомед-амин третьи места соответственно», — добавили в министерстве.