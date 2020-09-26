В Ингушетии выбрали лучших чтецов Священного Корана

«Участники прошли отборочный тур, в рамках которого прислали видео с чтением суры наизусть до 2-х минут. Взрослые из 29 по 30 джуза, младшие из 30 джуза. В заключительном этапе конкурсанты тестировались по следующим категориям: Хифз (знание наизусть), Таджвид (правила Корана), Махрадж (местообразования букв), Макъоам (красивое чтение), Тилаватуль Къуръан (правильное чтение Корана) и 1улумуль Къуръан (знание Корана). Победители конкурса получили ценные призы», — сказал собеседник.

По его словам, к участию не допускались хафизы окончившие полное обучение.

«По итогам конкурса в различных категориях, Олигов Джабраил и Плиев Ахмад заняли первые места, Евлоев Мухаммад, Мохлоев Магомед-Басир — вторые места и Борзов Мухьиддин, Бузуртанов Магомед-амин третьи места соответственно», — добавили в министерстве.