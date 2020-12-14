В Ингушетии выбрали лучшего учителя ОБЖ

«Первое место занял учитель БЖД ГБПОУ «ПСК» города Сунжа Руслан Гомкортиев, второе место присуждено учителю ОБЖ ГБОУ «СОШ № 4 с. п. Нестеровское» Сунженского района Алану Азиеву и третьим стал учитель ОБЖ ГБОУ «СОШ № 26 с. п. Зязиков-Юрт» Малгобекского района Ахмед Дзагиев», — сказал собеседник.

По его словам, заключительный этап конкурса прошел в два тура.

«В первом туре участники конкурса подготовили презентации по теме «Мой предмет — мое призвание», где учителя представили свой опыт работы. В рамках второго тура были проведены открытые уроки в незнакомом для них классе с использованием интерактивных методов обучения», — добавили в МЧС.