В Ингушетии выберут нового руководителя Центра культурного развития

«Министерство культуры и архивного дела республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора государственного бюджетного учреждения «Центр культурного развития». Претендент на пост руководителя учреждения культуры должен иметь высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет», — сказал собеседник издания.

По его словам, основными задачами столичного центра являются сохранение и развитие традиционного народного и художественного творчества, любительского искусства, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

Ранее сообщалось, что директор Центра культурного развития Ингушетии Хизар Мизиев, который является отцом одного из участников нападения на пост ДПС в Магасе 31 декабря, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Пост директора центра Мизиев-старший занимал с сентября 2015 года.

31 декабря было совершено нападение на полицейских на посту ДПС при въезде в Магас. Один сотрудник погиб, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Его расследованием занимается главное следственное управление СКР по СКФО.

Несколько дней назад из ведомственного госпиталя МВД в Махачкале выписаны пострадавшие в ходе нападения на въездной пост ДПС в ингушском Магасе. Оперуполномоченный управления наркоконтроля МВД Ингушетии Магомед Шанхоев и сотрудник ДПС по Магасу Зураб Даурбеков выписаны, их состояние улучшилось.