Конкурс

В Ингушетии выберут лучший рынок и ярмарку

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Минэкономразвития Ингушетии проводит региональный конкурс, в рамках которого выберет лучший сельскохозяйственный и универсальный рынок, а также лучшую ярмарку.

Будет оцениваться объем платежей в бюджет республики, профессиональный уровень персонала и внешний вид торговых объектов, сообщил газете «Ингушетия» пресс-секретарь ведомства Илез Курскиев.

«В конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют разрешение на право организации рынка или являются организаторами ярмарки в республике. Организовали мы конкурс для того, чтобы определить и поощрить предприятия, активно внедряющие современные технологии, эффективные формы и методы торговли, добившиеся высоких экономических показателей и вносящие свой вклад в развитие экономики нашей республики», — сказал Курскиев.

По его словам, результаты будут подведены до 20 ноября 2020 года, а заполнить анкеты и подать заявки нужно до 13 ноября 2020 года.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте Минэкономразвития Ингушетии или по телефону: 8 (8734) 55—11—62.

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