В Ингушетии вводят административное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

«По решению участников заседания оперштаба граждан, нарушивших установленные правила, будут привлекать к административной ответственности. Штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей составят от 50 тысяч рублей, вплоть до приостановления деятельности», — сказал представитель мэрии.

При этом нарушение мер предосторожности для физического лица будет караться штрафом от 3 до 5 тысяч рублей.

Как сообщил начальник отделения Роспотребнадзора по Сунженскому району Мурад Саутиев, уже проведено несколько рейдов по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Составлено два протокола. В целом в городе максимально соблюдается режим готовности в связи с коронавирусом.

На заседании под руководством мэра города Хаваш-Багаудина Сапралиева подробно обсудили взаимодействие всех служб и ведомств в работе по профилактике распространения инфекции, определили вектор действий по дальнейшей организации совместной деятельности по соблюдению на территории муниципалитета мер предосторожности, чтобы снизить риск заражения жителей Сунжи COVID-19.

Напомним, Глава Ингушетии подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

С 22 октября по 1 декабря текущего года в республике запрещено проводить публичные и массовые мероприятия, в том числе — культурные и спортивные. Также приостановлена работа учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования.

Ограничена деятельность организаций общественного питания после 21 часа, проведение свадебных мероприятий в помещениях площадью менее 400 кв. м.

Работодателям рекомендовано обеспечить соблюдение мер безопасности, регулярно проводить дезинфекцию помещений, а также перевести до 30% работников на дистанционный режим работы, в том числе из числа граждан старше 65 лет.

Жителям республики необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию, проводить религиозные обряды и свадебные церемонии с минимальным количеством приглашенных гостей.

Карантин в Ингушетии, в том числе школах, детсадах, вводился с 17 марта согласно решению оперативного штаба по предупреждению коронавируса. С 10 августа по указу руководителю региона ввели третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории республики при соблюдении масочного и дезинфекционного режима.

Учеников 15 классов в регионе перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Осенние каникулы в школах начались по графику 26 октября и продлятся до 1 ноября.