В Ингушетии введут ограничения для людей, посещавших территории, где выявлен коронавирус

«Наблюдение за одним из них завершено, человек здоров, лабораторные анализы отрицательные. У двух остальных граждан первые результаты отрицательные, респираторная симптоматика отсутствует, на данный момент граждане здоровы, наблюдение продолжается», — сказал руководитель ведомства Борис Комурзоев.

Калиматов считает, что, несмотря на отсутствие на данный момент в республике случаев заражения, необходимо приложить все усилия по их предупреждению и предпринять превентивные меры для защиты населения.

«Помимо введения режима повышенной готовности, до 1 мая 2020 года запрещается проведение на территории республики публичных и иных массовых мероприятий, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных», — подчеркнул глава субъекта.

В заключение Калиматов напомнил об индивидуальной ответственности каждого гражданина.

«Я прошу не забывать о необходимости следовать несложным правилам личной и общественной безопасности. Ведь таким образом вы защищаете не только себя, но и ваших родителей, бабушек и дедушек, пассажиров, с которыми вы едете в общественном транспорте, чьих-то мам и пап, стоящих с вами в очереди к кассе магазина. Уважаемые земляки, пожалуйста, берегите себя и своих близких, соблюдайте меры профилактики и не поддавайтесь панике», — обратился Глава Ингушетии к жителям республики.

Ранее наше издание сообщало, что общеобразовательные и дошкольные учреждения в регионе со вторника закрываются на карантин согласно решению оперативного штаба по предупреждению коронавируса.