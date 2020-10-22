В Ингушетии введен режим повышенной готовности из-за Covid-19 и запрещено проводить массовые мероприятия до 1 декабря

С 22 октября по 1 декабря текущего года в республике запрещено проводить публичные и массовые мероприятия, в том числе — культурные, спортивные и другие. Также приостановлена работа учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением «учреждений дополнительного образования».

Ограничена деятельность организаций общественного питания после 21 часа, проведение свадебных мероприятий в помещениях такого типа площадью менее 400 квадратных метров, «при одновременном количестве гостей более 100 человек и исходя из расчета 1 человека на 4 квадратных метра».

Работодателям рекомендовано обеспечить перевод до 30% работников на дистанционный режим работы, в том числе «из числа граждан старше 65 лет».

Жителям республики рекомендовано соблюдать масочный режим и дистанцию, проводить религиозные обряды и свадебные церемонии с минимальным количеством приглашенных гостей.

Работодателям указано обеспечить соблюдение гражданами мер безопасности, регулярно проводить дезинфекцию помещений.