Коронавирус

В Ингушетии введен режим повышенной готовности из-за Covid-19 и запрещено проводить массовые мероприятия до 1 декабря

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Махмуд-Али Калиматов

В Ингушетии, указом Главы республики Махмуд-Али Калиматова введен режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

С 22 октября по 1 декабря текущего года в республике запрещено проводить публичные и массовые мероприятия, в том числе — культурные, спортивные и другие. Также приостановлена работа учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением «учреждений дополнительного образования».

Ограничена деятельность организаций общественного питания после 21 часа, проведение свадебных мероприятий в помещениях такого типа площадью менее 400 квадратных метров, «при одновременном количестве гостей более 100 человек и исходя из расчета 1 человека на 4 квадратных метра».

Работодателям рекомендовано обеспечить перевод до 30% работников на дистанционный режим работы, в том числе «из числа граждан старше 65 лет».

Жителям республики рекомендовано соблюдать масочный режим и дистанцию, проводить религиозные обряды и свадебные церемонии с минимальным количеством приглашенных гостей.

Работодателям указано обеспечить соблюдение гражданами мер безопасности, регулярно проводить дезинфекцию помещений.

Комментарии 1

Жанна 22 октября, 2020 - 21:50
Как понимать, за исключением «учреждений дополнительного образования», а что на счет общеобразовательных учреждений, таких как школы, лицей и гимназия? Они во внимание не берутся вообще? Или в администрации Главы Ингушетии разницы не видят?

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