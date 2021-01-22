В Ингушетии вручили награды от Путина студентам и преподавателям, сшившим более 11 тысяч масок для врачей

«Многоразовые маски сшили для медработников республики в период самоизоляции волонтеры народного проекта, активисты, которые заметили их нехватку в аптеках. Ребята решили изготовить их своими руками согласно инструкции. Они закупили необходимый материал и сели за свои швейные машинки. Буквально за несколько дней защитные средства были готовы. Это колоссальный труд и неоценимый вклад, который не остался незамеченным. Я от имени Народного фронта и всех, кто нуждался в тот тяжелый период в хороших масках, благодарю вас. Вы, наше молодое и ответственное поколение, являетесь самым прекрасным примером милосердия и стойкости духа», — отметила участник акции #МыВместе, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева.

По словам директора колледжа, члена регионального штаба ОНФ Мустафы Цурова, маски были сшиты только силами десяти студентов и преподавателей, которым и принадлежала идея помочь врачам в период пандемии сохранить свое здоровье.

«Маски, как показала практика, — хорошего качества, их можно стирать, носить долго, пока не порвутся. Ребята надеялись, что смогут внести свою лепту в распространение акции #МыВместе и на своем примере показать, что, объединившись, мы сможем противостоять любой болезни», — отметил Цуров.

Как отметили в региональном штабе ОНФ, в Ингушетии на призыв волонтерского штаба акции #МыВместе откликнулись более сотни граждан с добрыми сердцами. Помогать вышли студенты, трудовые коллективы, журналисты, преподаватели и даже целые семьи: они доставляли нуждающимся лекарства и продукты питания.

По итогам акции #МыВместе памятные медали и грамоты от Президента России были вручены 115 жителям республики.