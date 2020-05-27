В Ингушетии врачи получили доступ к дистанционному мониторингу сердечно-сосудистой системы пациентов

Система «МТС 120/80» состоит из одноименного мобильного приложения для широкого круга пользователей и виртуального кабинета мониторинга для медицинских специалистов. Последний позволяет дистанционно наблюдать за показателями артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела, которые пользователи самостоятельно вносят в приложение «МТС 120/80» ― вручную или с помощью системы автоматического распознавания изображений с экрана тонометра, работающей на основе искусственного интеллекта. Врач видит в виртуальном кабинете актуальную картину самочувствия пациента.

«Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно максимально строго соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей без посещения поликлиник, а врачам — дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно», ― рассказывает руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова.

Во время действия изоляционных антивирусных мер для людей, входящих в группу повышенного риска осложнений на фоне инфекции COVID-19, любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета «МТС 120/80», подав заявку на странице «МТС 120/80», и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Договор на прежних условиях может быть продлен, если срок изоляционных мер превысит три месяца. После окончания срока действия договора с условиями бесплатного доступа сотрудничество можно будет продолжить на коммерческой основе.

О приложении МТС 120/80 для пациентов

МТС запустила разработанное в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ бесплатное мобильное приложение для заботы о сердце «МТС 120/80» в декабре 2019 года. Решение позволяет упростить хранение данных об артериальном давлении, пульсе, температуре, индексе массы тела, отслеживание приема лекарств, а также рассчитать «возраст» сердца. Доступно для смартфонов на iOS и Android.