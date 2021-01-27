В Ингушетии впервые за долгое время запустили горнолыжную трассу

«Наконец-то мы запустили свою горнолыжную трассу, открытие которой было запланировано еще на новогодние выходные, но нас подвела погода. Сейчас в горной местности выпало достаточно снега, плюс ко всему, мы дополнительно провели процедуру искусственного оснежения трассы длиной 1,2 тыс. метров. Первый день катания на горнолыжной трассе мы сделали для посетителей бесплатным, а уже завтра разыграем среди гостей курорта лотерею по бесплатному ски-пассу и инвентарю на целый день», — говорится в сообщении.

Отмечается, что трасса открыта впервые с 2016 года, чему предшествовала серьезная работа по обновлению инвентаря, усилению мер безопасности отдыхающих после такого длительного перерыва.