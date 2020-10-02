В Ингушетии впервые пройдет республиканский конкурс для начинающих журналистов

«Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте до 35 лет, независимо от национальности, религиозной принадлежности и имеющегося опыта в журналистике. Работы могут быть подготовлены в формате публикации, телевизионной и радиопередачи. По результатам конкурса авторы лучших работ будут приглашены на творческий семинар, который проведут известные российские журналисты и эксперты в области СМИ», — сказал собеседник.

По его словам, работы должны быть направлены на адрес электронной почты probapera. ing@gmail. com не позднее 5 ноября 2020 года.

«Конкурс проводится при содействии Фонда национального развития республики, Миннаца Ингушетии и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования», — добавили в министерстве.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.