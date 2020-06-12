В Ингушетии впервые голосование пройдет без праздничных столов
В ходе голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках Ингушетии не будут накрывать столы, как это делалось в регионе ранее. Это мера профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщила газете «Ингушетия» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.
«Как раньше не рекомендуется накрывать столы, и категорически запрещается употребление пищи в помещении для голосования, а также рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию», — сказала Гетагазова.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что при входе в избирательный участок на голосования за поправки в Конституцию будет обязательная термометрия, в том числе данную процедуру пройдут и члены избирательной комиссии.