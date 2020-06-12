Конституция

В Ингушетии впервые голосование пройдет без праздничных столов

0

В ходе голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках Ингушетии не будут накрывать столы, как это делалось в регионе ранее. Это мера профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщила газете «Ингушетия» заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова.

«Как раньше не рекомендуется накрывать столы, и категорически запрещается употребление пищи в помещении для голосования, а также рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию», — сказала Гетагазова.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что при входе в избирательный участок на голосования за поправки в Конституцию будет обязательная термометрия, в том числе данную процедуру пройдут и члены избирательной комиссии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Президент России убежден, что поправки в Конституцию поддерживает большинство граждан
В Ингушетии на голосовании по Конституции отведут не больше 15 минут для каждого человека
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Надень народное на День России»
Ингушским донорам предлагают принять участие в онлайн-лекции «Guide начинающего донора»
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии предлагает жителям республики принять участие в мероприятии ко Дню России
Активисты ОНФ украсили российскими флагами стометровую башню Согласия в столице Ингушетии
Пресечены попытки ввоза в Ингушетию жителями Северной Осетии и Дагестана нелегальной алкогольной продукции
За сутки в Ингушетии выздоровело 172 пациента с Covid-19
Музей изобразительных искусств Ингушетии ко Дню России подготовил онлайн-выставку о Герое России Осканове
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка ко Дню России
В Ингушетии передали продуктовые наборы более 400 семьям погибших правоохранителей

Главное

Яндекс.Метрика

 