В Ингушетии впервые голосование пройдет без праздничных столов

«Как раньше не рекомендуется накрывать столы, и категорически запрещается употребление пищи в помещении для голосования, а также рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию», — сказала Гетагазова.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что при входе в избирательный участок на голосования за поправки в Конституцию будет обязательная термометрия, в том числе данную процедуру пройдут и члены избирательной комиссии.