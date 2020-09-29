В Ингушетии возобновили дезинфекцию общественных мест после сообщений о росте заболеваемости коронавирусом

«В Магасе начата масштабная дезинфекция общественных пространств. Работа начата с центральных улиц, далее будут обрабатываться дворы, остановочные пункты и другие общественные места специальными дезинфицирующими средствами, которые призваны предотвратить распространение вируса», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он заверил, что используемые растворы абсолютно безопасны для людей и животных, подчеркнул, что упомянутые мероприятия в городе будут проводиться систематически.

«Призываем горожан и гостей столицы соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, которые предложены медицинским сообществом. К сожалению, в последнее время они сообщают о массовых заражениях», — добавили в мэрии.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, власти Ингушетии связывают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе с выездами жителей на отдых и семейными контактами после отмены ограничений.

В связи с выходом республики на третий этап снятия ограничений 10 августа и последующими массовыми выездами населения на отдых и возвращением из курортных зон, началом учебного года и предшествовавшими школьными ярмарками, наблюдался рост заболеваемости, начиная с середины августа. Значительно увеличилось количество свадеб в августе-сентябре.

По ее данным, из 657 заболевших за последние две недели в анамнезе у 11,3% — возвращение из курортных зон, 36,2% посещали за последние две недели свадьбы или похороны, 41,7% — семейные контакты.