Мошенничество

В Ингушетии возбуждено уголовное в отношении жителя соседней республики за мошенничество на сумму более 2 млн рублей

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя одной из соседних республик. Он подозревается в мошенничестве на сумму более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый мужчина, незаконно, в целях реорганизации ООО «Сафар» через подставное лицо, предоставил в межрайонную инспекцию ФНС по Ингушетии документы о реорганизации юридического лица и возложении полномочий учредителя и генерального директора на себя. На этом основании в указанной налоговой инспекции внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, не имеющем цели управления юридическом лицом.

В том же году он несколько раз обратился в государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального страхования России по республике с заявлениями о возмещении расходов по социальному страхованию, представив заведомо ложные сведения о наступлении у сотрудников данного Общества страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, а также по уходу за ребенком на общую сумму более 2,3 млн рублей. Средства после поступления на банковский счет указанного юридического лица были подозреваемым похищены и использованы по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, говорится в релизе.

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