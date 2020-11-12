В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении жителя соседней республики за мошенничество на сумму более 2 млн рублей

По данным следствия, в 2018 году подозреваемый мужчина незаконно, в целях реорганизации ООО «Сафар» через подставное лицо, предоставил в межрайонную инспекцию ФНС по Ингушетии документы о реорганизации юридического лица и возложении полномочий учредителя и генерального директора на себя. На этом основании в указанной налоговой инспекции внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице, не имеющем цели управления юридическом лицом.

В том же году он несколько раз обратился в государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального страхования России по республике с заявлениями о возмещении расходов по социальному страхованию, представив заведомо ложные сведения о наступлении у сотрудников данного общества страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, а также по уходу за ребенком на общую сумму более 2,3 млн рублей. Средства после поступления на банковский счет указанного юридического лица были подозреваемым похищены и использованы по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, говорится в релизе.