Убийство

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России — «убийство», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, накануне примерно в 19 часов, в домовладении, расположенном в сельском поселении Плиево Назрановского района республики, обнаружено тело 46-летней местной жительницы с внешними признаками насильственной смерти.

В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативных мероприятий в порядке, предусмотренном ст. ст.91,92 УПК России задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Отметим, что по данным правоохранительных органов, убийство совершено в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с особой жесткостью. Пасынок женщины 1996 года рождения применил бейсбольную биту.

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