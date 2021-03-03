В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины

По данным следствия, накануне примерно в 19 часов, в домовладении, расположенном в сельском поселении Плиево Назрановского района республики, обнаружено тело 46-летней местной жительницы с внешними признаками насильственной смерти.

В результате грамотно спланированных и проведенных следственных действий и оперативных мероприятий в порядке, предусмотренном ст. ст.91,92 УПК России задержан подозреваемый в совершении данного преступления.

Отметим, что по данным правоохранительных органов, убийство совершено в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с особой жесткостью. Пасынок женщины 1996 года рождения применил бейсбольную биту.