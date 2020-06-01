Убийство

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства человека

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Следователем Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России — «убийство».

По данным следствия, сегодня примерно в 11 часов, на пересечении 583 км ФАД «Кавказ» и улицы Орджоникидзе сельского поселения Яндаре Назрановского района республики неустановленное лицо, передвигавшееся на автомобиле марки «Лада Гранта» произвело множественные выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия в жителя региона, управлявшего автомобилем марки Chevrolet Cruze. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами производится осмотр места происшествия и сбор вещественных доказательств, устанавливаются также мотивы совершенного преступления, говорится в релизе.

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