В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства человека

По данным следствия, сегодня примерно в 11 часов, на пересечении 583 км ФАД «Кавказ» и улицы Орджоникидзе сельского поселения Яндаре Назрановского района республики неустановленное лицо, передвигавшееся на автомобиле марки «Лада Гранта» произвело множественные выстрелы из имевшегося при себе огнестрельного автоматического оружия в жителя региона, управлявшего автомобилем марки Chevrolet Cruze. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами производится осмотр места происшествия и сбор вещественных доказательств, устанавливаются также мотивы совершенного преступления, говорится в релизе.