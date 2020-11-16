Убийство

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства

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Следственными органами республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России — «убийство», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, сегодня примерно в 8 часов 30 минут на улице Комсомольской города Сунжа неустановленным лицом из имевшегося при себе огнестрельного оружия произведены выстрелы в 37-летнего местного жителя, который скончался от полученных ранений при доставлении в лечебное учреждение.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты гильзы и пули, предположительно, калибра 9 мм, металлические фрагменты (предположительно, оболочки от пуль), мобильный телефон, автомобиль марки ВАЗ-2111, в котором находился погибший.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лица, его совершившего, отметил представитель пресс-службы следственного управления.

Как ранее сообщил «Ингушетии» информированный источник, предварительно, причиной произошедшего мог стать земельный спор.

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