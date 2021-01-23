Прокуратура

В Ингушетии возбудили дело из-за гибели женщины после липосакции

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По материалам прокуратуры следственные органы завели уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в частной клинике, сообщил газете «Ингушетия» представитель региональной прокуратуры.

«В ходе проверки прокуратуры установлено, что 5 января 2021 года в клинике ООО «Вип-Клиник Амина» 49-летней местной жительнице была проведена пластическая медицинская процедура «липосакция» стоимостью 160 тыс. рублей. После этого пациентке стало плохо и в крайне тяжелом состоянии ее отвезли в больницу», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, по дороге женщина скончалась. Процедура была проведена в отсутствие необходимых условий, реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медпомощь.

При этом женщине оказаны услуги без соответствующей лицензии на осуществление такой деятельности и без получения добровольного согласия пациентки на медицинское вмешательство.

В этой связи прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Расследование дела находится на контроле прокурора республики.

Одновременно в адрес гендиректора ООО «Вип-Клиник Амина» надзорным ведомством внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

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