В Ингушетии водителя с фальшивым удостоверением пенсионера МВД отправили под подписку о невыезде

«В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД остановили автомашину «Мерседес-Бенц Е200», за рулем которого находился житель села Экажево без водительского удостоверения и с подложными государственными регистрационными знаками», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что молодой человек предъявил дорожным полицейским удостоверение пенсионера органов внутренних дел. Правоохранители засомневались в подлинности документа. В ходе проверки выяснилось, что удостоверение поддельное.

В отношении нарушителя правоохранители составили административные материалы по ч. 3 ст. 12.2 (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) и по ч. 1 ст. 12.7 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КоАП России.

Кроме того, дознаватели территориального отдела полиции возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.

Санкция вменяемой фальшивому пенсионеру статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, а также арест на срок до 6 месяцев.