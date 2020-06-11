В Ингушетии водитель военного "Урала" сбил опору ЛЭП и скрылся с места ДТП
Авария с участием военного "Урала" произошла накануне в предгорном селе Чемульга, Сунженского района, сообщил в четверг глава сельской администрации Ахмед Амриев.
"Поступило сообщение о том, что в селе отсутствует электроснабжение. Причиной стал наезд на столб военного "Урала", вследствие чего были оборваны провода, они перемкнули, сгорели предохранители трансформатора. С места ДТП виновник скрылся. Пришлось применять "дедуктивный" метод по обнаружению водителя "Урала", но облегчил задачу ответственный по данному участку, который приехал сам и предложил помощь", — написал глава села на своей странице в соцсетях.
По его словам, в результате небольшого разбирательства виновник был установлен и доставлен на место. Молодой человек принес свои извинения, он пояснил, что задев столб, растерялся и уехал. С ним была проведена воспитательная разъяснительная беседа. Электроснабжение в предгорном районе было оперативно восстановлено.