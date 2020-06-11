В Ингушетии водитель военного "Урала" сбил опору ЛЭП и скрылся с места ДТП

"Поступило сообщение о том, что в селе отсутствует электроснабжение. Причиной стал наезд на столб военного "Урала", вследствие чего были оборваны провода, они перемкнули, сгорели предохранители трансформатора. С места ДТП виновник скрылся. Пришлось применять "дедуктивный" метод по обнаружению водителя "Урала", но облегчил задачу ответственный по данному участку, который приехал сам и предложил помощь", — написал глава села на своей странице в соцсетях.

По его словам,​ в результате​ небольшого разбирательства виновник был установлен и доставлен на место. Молодой человек ​ принес свои извинения, он пояснил, что задев столб, ​ растерялся и уехал. С ним была ​ проведена воспитательная разъяснительная беседа. Электроснабжение в предгорном районе было ​ оперативно восстановлено.