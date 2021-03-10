В Ингушетии водитель совершил наезд на нетрезвого пешехода

Отмечается, что в минувший понедельник около 20.15 мск в сельском поселении Сагопши 58-летний местный житель, управляя автомашиной «ВАЗ-2115», совершил наезд на переходившего дорогу в неположенном месте пешехода – жителя Зязиков-Юрта, 1966 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший в ДТП госпитализирован в травматологическое отделение Малгобекской больницы.

Автомашина доставлена в МО МВД России «Малгобекский».