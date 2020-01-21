В Ингушетии водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

Подросток был доставлен медучреждение. После оказания первой помощи, он отпущен домой, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как ранее информировала «Ингушетия», вчера же в Назрани 54-летний горожанин, передвигаясь на автомашине ВАЗ-21120, совершил наезд на 86-летнего пешехода, переходившего проезжую часть автодороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пожилой мужчина от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в больницу.

По данному факту проводится проверка в порядке ст. ст. 144 — 145 УПК России.