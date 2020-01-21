ДТП

В Ингушетии водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП

0

Накануне около 18 часов в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии неустановленный водитель, предположительно, передвигавшийся на автомашине ВАЗ-21099, совершил наезд на несовершеннолетнего местного жителя и скрылся в неизвестном направлении.

Подросток был доставлен медучреждение. После оказания первой помощи, он отпущен домой, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как ранее информировала «Ингушетия», вчера же в Назрани 54-летний горожанин, передвигаясь на автомашине ВАЗ-21120, совершил наезд на 86-летнего пешехода, переходившего проезжую часть автодороги в неустановленном месте.

В результате ДТП пожилой мужчина от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в больницу.

По данному факту проводится проверка в порядке ст. ст. 144 — 145 УПК России.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Спасатели МЧС Ингушетии и добровольцы нашли потерявшихся в лесу сборщиков черемши
В результате столкновения двух автомобилей марки «Мерседес» в Ингушетии пострадали несколько человек
Еще двоих участников протестных акций в Магасе осудили по делу об избиении полицейских
Спасатели МЧС по Ингушетии ищут двух местных жителей, пропавших при сборе черемши
Ингушские тхэквондисты завоевали 7 медалей на турнире в Дагестане
В декабре 2019 года индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии увеличился на 0,4%
Более 300 автомашин проверили ингушские автоинспекторы в ходе рейда
Фонд Национальной библиотеки Ингушетии пополнился многотомным сборником публикаций об Идрисе Базоркине
В Пседахе состоялась беседа для школьников о вреде наркомании
В Ингушетии 86-летний пенсионер скончался в результате наезда авто
В Ингушетии более 500 семей из Чечни нуждаются в улучшении жилищных условий

Главное

Яндекс.Метрика

 