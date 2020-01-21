В Ингушетии водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП
Накануне около 18 часов в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии неустановленный водитель, предположительно, передвигавшийся на автомашине ВАЗ-21099, совершил наезд на несовершеннолетнего местного жителя и скрылся в неизвестном направлении.
Подросток был доставлен медучреждение. После оказания первой помощи, он отпущен домой, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как ранее информировала «Ингушетия», вчера же в Назрани 54-летний горожанин, передвигаясь на автомашине ВАЗ-21120, совершил наезд на 86-летнего пешехода, переходившего проезжую часть автодороги в неустановленном месте.
В результате ДТП пожилой мужчина от полученных телесных повреждений скончался при доставлении в больницу.
По данному факту проводится проверка в порядке ст. ст. 144 — 145 УПК России.