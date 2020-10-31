В Ингушетии водитель «Мерседеса» попал в смертельное ДТП на ФАД «Кавказ»

«Установлено, что водитель Mercedes-Benz, накануне вечером, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия он погиб», — сказал собеседник издания.

По его словам, от МЧС для ликвидации последствий привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.