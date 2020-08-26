Спецоперация

В Ингушетии во время проведения правоохранителями спецоперации боевик совершил подрыв СВУ

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В Ингушетии при проведении силовиками спецоперации боевик совершил подрыв самодельного взрывного устройства. На месте перестрелки обнаружены оружие и боеприпасы, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В релизе отмечается, что в рамках действующего режима КТО в Назрановском районе республики в ходе реализации органами безопасности комплекса оперативно-розыскных и поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи села Али-Юрт был обнаружен вооруженный бандит. В ответ на предложение сложить оружие он открыл огонь.

В ходе завязавшейся перестрелки бандит совершил подрыв самодельного взрывного устройства и был нейтрализован силами правопорядка.

На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и остатки СВУ.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Органами безопасности осуществляются необходимые мероприятия и следственные действия, говорится в сообщении.

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