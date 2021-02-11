Казачество

В Ингушетии ведется работа по регистрации пяти казачьих обществ

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В Ингушетии действует Сунженское районное казачье общество и региональное отделение Федерации союза казаков России, которые участвуют в социально значимых проектах. Также проводится работа по юридическому оформлению пяти казачьих обществ для последующего их включения в ТВК и реестр казачьих обществ России.

Об этом было сообщено на рабочей встрече Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с помощником полпреда Президента России в СКФО, атаманом Терского войскового казачьего общества Виталием Кузнецовым.

«Я сам вырос в станице Слепцовская (ныне город Сунжа) в окружении казаков, многому научился у любимых учителей и до сих пор дружу с одноклассниками, представителями казачества. Помнить о том, как дружно мы всегда жили в многонациональном обществе и помогали друг другу, и поддерживать и развивать эти отношения очень важно, ведь это часть нашей истории», — подчеркнул Калиматов.

Кузнецов в свою очередь сообщил о намерении организации поднимать авторитет казачества по всей стране, а также тесно сотрудничать с региональными представительствами, в том числе с сообществом в Ингушетии, в деле военно-патриотического воспитания молодежи.

Отметим, что в городе Карабулаке создана казачья дружина, которая вошла в реестр народных дружинников республики. Казаки принимают участие в охране общественного порядка, в мероприятиях пожарной и экологической безопасности. Члены казачьего общества привлекаются к реализации программы допризывной подготовки молодежи в ряды Российской армии.

В рамках региональной подпрограммы «Духовно-нравственное воспитание населения» государственной программы «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики» оказывается содействие развитию самоорганизации и интеграционных процессов в российском казачестве.

В Доме культуры сельского поселения Нестеровское Сунженского района функционирует казачий хор Ингушетии, который регулярно привлекается к участию в мероприятиях, посвященных юбилейным и знаменательным датам страны и республики, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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