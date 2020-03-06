В Ингушетии ведется прием заявок на участие в фестивале-конкурсе песен военных лет «Поем о Победе»

Прием заявок продлится до 1 апреля 2020 года по адресу: г. Назрань, АО Насыр-Кортский, ул. Бакинская, б/н, или на электронный адрес: gfri-2012@ mail.ru. Контактные лица: Яндиева Зарема Исаевна (тел.: 8(8732) 26-10-26, 8928-793-49-58); Котиева Эсет Исаевна (тел.: 8(8732)26-10-27, 8964-059-59-43).

В фестивале-конкурсе могут принять участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа желающих, в том числе студенты, представители общественных организаций и творческих союзов, участники самодеятельных коллективов. Возрастная категория участников — от 16 до 35 лет.

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: «Песни из кинофильмов военных лет», «Песни о Великой Отечественной войне послевоенного периода».

Прослушивание состоится 8 апреля в 10:00 в малом зале филармонии. Участники представляют по одному песенному произведению. Гала-концерт и награждение победителей пройдет 18 апреля в 14:00 в МДК города Назрани.

На основании протокола жюри победителям фестиваля-конкурса присуждаются дипломы лауреатов, а также денежная премия: за первое место — 30 тысяч руб., за второе место — 20 тысяч руб., за третье место — 10 тыс. руб.