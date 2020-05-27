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В Ингушетии в водосточной яме утонула 3-летняя девочка

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В Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России — «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, вечером 26 мая текущего года в водосточной яме, находящейся в огороде домовладения, расположенного на улице Сунженской сельского поселения Троицкое Сунженского района обнаружено тело 3-летней девочки с признаками утопления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия, говорится в релизе.

 

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