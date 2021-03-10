В Ингушетии в течение двух лет планируют завершить переселение из аварийного жилья

«С февраля прошедшего года региональным правительством совместно с муниципальными образованиями была произведена полная инвентаризация действующих разрешений на строительство. На текущий момент имеются 32 действующих проекта, общая площадь многоквартирных домов составляет почти 460 тыс. кв. м. В 2021 году по жилью в регионе установлен показатель в 182 тыс. кв. м, из которых уже введено 9,1 тыс. квадратных метров», — отметил Сластенин.

На заседании также затронули вопрос реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

По данным заместителя министра строительства региона Ильяса Манкиева, на текущий момент по данной программе расселены 158 жителей из 30 жилых помещений общей жилой площадью 1 386,6 кв. м. Показатели нацпроекта в рамках этапов 2019 и 2020 гг. полностью достигнуты. В 2021 году по тому же проекту предусмотрено расселение 126 жителей из 27 жилых помещений общей жилой площадью 1 212, 2 кв. м, а до конца 2022 года планируется досрочно реализовать все мероприятия.

Хуснуллин призвал провести все запланированные мероприятия в установленные сроки без срывов, в том числе конкурсные процедуры по заключению контрактов по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» до 1 апреля, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.