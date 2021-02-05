В Ингушетии в СИЗО прошла встреча с онкологом

В ходе встречи онколог рассказал, как обстоят дела с онкологическими заболеваниями в республике, о способах ранней диагностики онкозаболеваний, какие необходимо сдать анализы при диагностике, об особенностях лечения и о том, как курение влияет на организм человека и каким раком чаще всего болеют курильщики.

Желающие смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

В завершение Юсуп Дзангиев посоветовал участникам встречи вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и проходить регулярные обследования минимум раз в год.