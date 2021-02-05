Дата

В Ингушетии в СИЗО прошла встреча с онкологом

0

Сотрудники группы воспитательной и социальной работы с осужденными СИЗО-1 в связи с Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями организовали в следственном изоляторе № 1 встречу врача регионального онкологического диспансера Юсупа Дзангиева с осужденными, при участии руководителя медицинской части СИЗО-1 Адама Дзангиева и психолога психологической службы ОФСИН Пятимат Белаевой.

В ходе встречи онколог рассказал, как обстоят дела с онкологическими заболеваниями в республике, о способах ранней диагностики онкозаболеваний, какие необходимо сдать анализы при диагностике, об особенностях лечения и о том, как курение влияет на организм человека и каким раком чаще всего болеют курильщики.

Желающие смогли получить ответы на интересующие их вопросы.

В завершение Юсуп Дзангиев посоветовал участникам встречи вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и проходить регулярные обследования минимум раз в год.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии изъяты партия сильнодействующих веществ на 5 млн рублей и боеприпасы
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка архивных документов «Без срока давности»
Общество с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс «Южный» объявляет набор сотрудников на вакантные рабочие места
В ингушской филармонии планируют активизировать работу совета цензоров для сохранения чистоты родного языка
В музее изобразительных искусств Ингушетии прошло мероприятие, посвященное подвигу Суламбека Осканова
Минэкономразвития прогнозирует восстановление доходов населения в 2021 году
В отдаленных населенных пунктах Ингушетии в рамках программы «Земский учитель» выделено 7 вакансий
Полномочный представитель Ингушетии в Уральском федеральном округе встретился с новобранцами с Северного Кавказа
В Хасавюрте юные ингушские борцы вольного стиля завоевали в заключительный день соревнований ещё две медали
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Мой мальчик»
В Минпромсвязи Ингушетии рассмотрели жалобы пассажиров на перевозчиков

Главное

Яндекс.Метрика

 