В Ингушетии в СИЗО прошла встреча с онкологом
Сотрудники группы воспитательной и социальной работы с осужденными СИЗО-1 в связи с Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями организовали в следственном изоляторе № 1 встречу врача регионального онкологического диспансера Юсупа Дзангиева с осужденными, при участии руководителя медицинской части СИЗО-1 Адама Дзангиева и психолога психологической службы ОФСИН Пятимат Белаевой.
В ходе встречи онколог рассказал, как обстоят дела с онкологическими заболеваниями в республике, о способах ранней диагностики онкозаболеваний, какие необходимо сдать анализы при диагностике, об особенностях лечения и о том, как курение влияет на организм человека и каким раком чаще всего болеют курильщики.
Желающие смогли получить ответы на интересующие их вопросы.
В завершение Юсуп Дзангиев посоветовал участникам встречи вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и проходить регулярные обследования минимум раз в год.